Nadia Calviño es la responsable del fracaso del plan de Ábalos para controlar el precio de los alquileres

La decisión del Gobierno de no incluir límites en el precio de los alquileres ha provocado gran malestar en Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, ha advertido de que votará en contra del real decreto si el Ejecutivo no rectifica. Nadia Calviño ha impuesto por ahora su tesis, alertando de los riesgos para España si se interviene el mercado.

Las nuevas medidas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros en materia de vivienda entran en vigor este miércoles, una vez que se publicaron el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El real decreto ley de medidas urgentes, que deberá ser convalidado en el Congreso, amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.

Además, se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, salvo que se trate de contratos de larga duración.

Pero el anuncio de que el decreto sobre vivienda del Gobierno no incluirá un control de precios ha sido mal recibido por algunos colectivos, además de Podemos, que están redoblando la presión esta semana para intentar que se cambie el texto antes de que se convalide en el Parlamento.

El control de precios que planeaba Fomento

Ábalos aseguró en septiembre que, aunque en alguna ocasión había dicho que no, en aquel momento sí “estaba en el debate” regular para poner límite a los precios del alquiler de vivienda y afirmó que el mercado se puede intervenir para generar mayor oferta, ya que el alquiler tiene que ser “asequible”.

“Regular el precio del alquiler está en el debate. En alguna ocasión he dicho que no, pero dentro del propio mecanismo de mercado se puede intervenir en el sentido de generar mayor oferta, ya que si estimulas la oferta haces que la demanda se pueda satisfacer y no encarecer el precio”, señaló Ábalos, en una entrevista en Onda Cero.

Calviño alertó de la fuga de fondos de inversión

En cambio, Nadia Calviño ha impuesto ahora su criterio. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la redacción del decreto ley, Economía alertó a Fomento de una inminente fuga masiva de grandes fondos de inversión internacionales si el Gobierno intervenía los precios del alquiler.

Hay que recordar que el presidente de Blackstone en España, Claudio Boada, ya advirtió que el proyecto del Gobierno se veía con preocupación desde la industria de los fondos de inversión. Hace un mes, en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Boada recordó, ante la propia ministra de Economía, que Blackstone había invertido en los cinco últimos años 25.000 millones en el sector inmobiliario español cuando nadie apostaba por él.

“Y todavía no nos hemos ido”, lanzó también a modo de reto, para después puntualizar que “su intención es seguir en España”, pero que algunas de esas inversiones previstas en el mercado del alquiler podrían retirarse en el futuro si el Gobierno aprobaba, tal y como estaba planteada entonces, la reforma.

En las últimas semanas, los grandes fondos de inversión inmobiliaria en España se han entrevistado con el Gobierno para transmitir este mismo mensaje con el objetivo de introducir cambios en el proyecto de Fomento.

Eso sí, según ha podido confirmar ECD por fuentes del sector, las demandas han sido planteadas a Nadia Calviño y no a José Luis Ábalos, ministro de Fomento y de quien dependen las competencias de Vivienda. Los representantes de los fondos sabían que la titular de Economía sería más receptiva a sus planteamientos.

La marcha atrás final de José Luis Ábalos

Tras la reunión del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, el titular de Fomento aseguró el pasado viernes que no contemplan “medidas de intervención en los precios de mercado”.

Es decir: que no fijarán al menos de momento precios máximos por zonas como se comprometió con Unidos Podemos en el acuerdo presupuestario firmado en octubre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en La Moncloa.

“Este decreto no pretende integrar ni todas las propuestas del PSOE ni todos los compromisos a los que haya podido llegar con otras fuerzas políticas. Contempla las medidas más urgentes. Tendrán la oportunidad de poder cumplirse en el trámite presupuestario”, zanjó.