El plan de ahorro energético del Gobierno redujo la demanda eléctrica un 4,7% en las tres primeras semanas

Durante las 3 primeras semanas en las que han estado vigentes las medidas de ahorro energético la demanda eléctrica cayó un 4,7%. Así lo confirman documentos del Ministerio para la Transición Energética a los que Confidencial Digital ha tenido acceso.

Entre el 10 y el 31 de agosto, se redujo el consumo en 1TWh, lo que equivaldría a un barco metanero. Es como si se hubiese dejado de usar gas natural para energía eléctrica durante un día entero en España. Además, el mismo documento revela que en las semanas previas a que entrasen en vigor las medidas, ya se empezó a notar un descenso en la demanda energética de un 1,1%.

Medidas aprobadas

El Real Decreto aprobado por el Gobierno está orientado a reducir el consumo de electricidad, e indirectamente también el de gas natural. Con este objetivo se estableció que en verano el aire acondicionado de los locales no podría estar por encima de los 27ºC y los comercios y edificios públicos deberían tener apagado por completo su alumbrado a partir de las 22:00 horas.

Esto se ha combinado con una “mayor sensibilización a la ciudadanía” para animarles a hacer un uso prudente y responsable de la energía, aspecto que también ha ayudado a reducir el consumo de energía durante el verano.

Con la intención de controlar la eficacia de estas medidas, el 26 de julio el Consejo Extraordinario de Energía se propuso reducir el uso de gas natural entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Como punto de referencia se han elegido las cifras de los últimos cinco años, es decir, entre 2017 y 2021.

Quejas del comercio textil

Desde la Asociación de Comercio Textil (ACOTEX) cuentan a ECD que estas medidas “no han sentado bien en el sector” y que se han aprobado “sin consenso con los afectados”. De hecho, el pasado 3 de septiembre se reunieron con las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto. En esta videollamada las políticas hablaron de la intención del Gobierno de seguir reduciendo el consumo eléctrico y desde ACOTEX les hicieron llegar sus quejas respecto a la nueva normativa.

La regulación de temperatura, tanto en invierno como en verano, les parece que no permite que en los locales se esté cómodo. De hecho, cuentan desde ACOTEX que durante la ola de calor ya se notó que en los comercios el aire acondicionado puesto 27ºC no era suficiente. Recalcan que ellos son los primeros interesados en controlar el gasto en energía, a causa de su elevado precio, pero las temperaturas propuestas por el Gobierno no les parecen las adecuadas. Este es un problema que no solo afecta al cliente, sino también al personal de las tiendas que está trabajando durante largas jornadas.

Además, se quejan de que apagar la luz de los escaparates les supone desperdiciar, en parte, la inversión que han hecho en ellos. Señalan también que esta era una forma de tener más iluminadas las calles durante la noche. A todo esto se añade el presupuesto que los comercios tendrán que destinar a automatizar el cierre de las puertas.