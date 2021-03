Dinero El retraso de los 11.000 millones para las empresas esconde una clave política: no dar una baza a Díaz Ayuso Moncloa y Podemos se enfrentan a Economía y Hacienda para que las autonomías no gestionen el dinero. “Madrid no va a salvar a la hostelería solo manteniéndola abierta”

photo_camera Reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.