Sánchez Galán se salió con la suya: el Gobierno reconsidera el recorte de 1.000 millones a las eléctricas

Las eléctricas han cerrado la semana en bolsa recuperándose de las caídas de las últimas semanas, una recuperación que se ha producido después de que el Gobierno, a través de la ministra Ribera, anunciara el jueves, en el Congreso, que el recorte a los beneficios de las compañías quedaba en suspenso.

En el Pleno en el que fue convalidado el real decreto con las medidas para controlar el mercado eléctrico y el precio de luz, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición aseguró que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios por la escalada de precios en el gas cuando las compañías suministren energía a las industrias a "precios razonables".

La reacción en los mercados fue inmediata, hasta situarse entre las mayores alzas del Íbex. Iberdrola subió más de un 2%, y Naturgy en torno a un 3%.

Ribera afirmó que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen 'ex novo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".

El día anterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anuncio que se suavizaría el real decreto. Una vez aprobado tal como llegó al Congreso, será modificado en las próximas semanas.

Se sale con la suya

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se ha salido con la suya, en la medida en que se ha empeñado estas últimas semanas en convencer al Gobierno del error de la ministra Teresa Ribera.

La ministra de Transición Ecológica había argumentado con los grandes beneficios de las eléctricas como responsables del precio de la luz, y Galán insistió en que el responsable era el gas natural, y que las compañías no tenían en modo alguno beneficios extraordinarios.

En un primer momento, los fondos de inversión se replegaron y consideraron España como ´ininvertible´, por la falta de rigor y de estabilidad jurídica que provocaban el real decreto, pero los argumentos aducidos por el presidente de Iberdrola, junto con los acuerdos que ha adoptado la Comisión Europea, han llevado al Gobierno de España a cambiar de posición.

Los errores

Según dicen fuentes del sector, consultadas por Confidencial Digital, la ministra Ribera se empeñó en meter a las renovables españolas una tasa que ahora está a 110 euros el gigavatio, encareciendo la energía limpia y provocando que el mercado comprara energía térmica contaminante de Francia y de Marruecos (carbón), provocando un daño ecológico y de balanza de pagos.

El problema del precio de la luz lo sufren solo los que tienen tarifa regulada, cuyo precio lo marca el mercado diario. Algo que ocurre únicamente en España. Por ello los consumidores de esta tarifa sufren las bruscas subidas. Sánchez Galán propuso hacerlo como lo hace el gobierno socialista de Portugal: suavizar las subidas y bajadas teniendo en cuenta los precios de futuro.

Pero lo que ha abierto los ojos al Gobierno ha sido que, si el sobrecoste eléctrico lo sufren solo los 10 millones de clientes de la tarifa regulada y asciende a 200 millones de euros mensuales, no pueden poner un impuesto de 1.000 millones de euros mensuales a las empresas del sector.

Segunda eléctrica del mundo

Iberdrola, líder en España, es la segunda eléctrica privada del mundo, y el primer agente económico y social de España para la descarbonización de nuestro país, la producción de energía renovable y el cuidado del medio ambiente.

Además, tiene planeado invertir en sostenibilidad 150.000 millones de euros de aquí al 2030.

Ignacio Sánchez Galán, es uno de los primeros ejecutivos de España. Tras sus gestiones en Tudor, ITP, Eurojet y Airtel, acabó en Iberdrola, que ha convertido en la segunda compañía privada eléctrica más grande del mundo.