Aluvión de llamadas a Cruz Roja preguntando por la recogida del cheque monedero

El ministro Bustinduy durante una intervención en el Ministerio

La Cruz Roja ha experimentado una avalancha de llamadas de personas ansiosas por obtener información sobre el cheque monedero, una iniciativa respaldada por el gobierno para apoyar a las familias en riesgo de exclusión social. El Ministro Bustinduy confirmó que el Gobierno ha concedido a la ONG una ayuda de 100 millones de euros con el objetivo de aliviar a las familias que enfrentan dificultades económicas, evitando así las largas colas en busca de alimentos, las famosas "Colas del Hambre". Esta medida fue ideada durante el mandato de la ex ministra Ione Belarra, quien, en uno de sus últimos decretos, asignó a dedo subvenciones a varias organizaciones no gubernamentales. El Gobierno llevará a cabo esta iniciativa a partir de abril y hasta finales de año, distribuyendo tarjetas monedero a través de la Cruz Roja. Estas tarjetas estarán destinadas a familias vulnerables con hijos, permitiéndoles canjearlas en supermercados por una variedad de productos, especialmente alimentos e artículos de higiene. Este nuevo enfoque de asistencia, financiado con fondos europeos, reemplaza la entrega directa de alimentos a las familias necesitadas, según lo acordado con las comunidades autónomas en 2021. La medida busca optimizar la distribución de recursos y brindar un apoyo más efectivo a quienes enfrentan dificultades económicas en la sociedad.

Un Real Decreto que se aprueba sin estar previsto en la agenda del Gobierno

El Ministro Bustinduy se ha visto obligado a dar explicaciones sobre la aprobación de un Real Decreto que no estaba contemplado en el Plan Anual Normativo del año 2023. La medida, que ha despertado críticas y cuestionamientos, ha llevado al ejecutivo a presentar argumentos en la memoria que acompaña al texto. Según la documentación oficial, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 31 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual Normativo 2023, donde no figuraba el proyecto de Real Decreto en cuestión. La memoria de impacto normativo que acompaña al texto señala que "entre las normas en lo que respecta al ámbito de este Departamento, no se incluye este proyecto de Real Decreto".

La inesperada justificación ha generado especulaciones y preocupaciones entre la ciudadanía y la oposición, que cuestiona la falta de previsión del Gobierno y la coherencia en la planificación normativa.

Por otro lado, el Gobierno ha argumentado que la aprobación de este Real Decreto responde a la necesidad de implementar medidas transitorias de manera urgente. La Comisión Europea aprobó el Programa FSE+ de Asistencia Material Básica, también conocido como Programa BÁSICO, el 9 de diciembre de 2022. Este programa supuso un cambio de modelo con respecto al Programa Operativo anterior. Según las autoridades, la puesta en marcha del nuevo sistema de provisión indirecta no podrá completarse antes del próximo mes de abril de 2024. Hasta ese momento, se considera imprescindible establecer un procedimiento transitorio que permita continuar con la asistencia material.

Las explicaciones ofrecidas por el Gobierno han buscado sin éxito disipar las dudas respecto a la discrepancia entre la aprobación del Real Decreto y la planificación anual establecida. Sin embargo, la situación sigue generando debate y cuestionamientos sobre la capacidad de anticipación y gestión del propio ministro, así como sobre la necesidad de medidas transitorias en un contexto que no requiere este tipo de medidas.

Decenas de llamadas sin respuesta

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Cruz Roja ha recibido este tipo de llamadas como la siguiente: "Hola, buenas. Quería saber dónde puedo recoger mi cheque monedero, ya que una amiga me ha dicho que lo anunciaron en la televisión". La respuesta brindada ha sido desconcertante para los solicitantes: "Tiene que acercarse a su centro de Cruz Roja más cercano, ya que aquí no le podemos ayudar". Este intercambio refleja la confusión tanto de los ciudadanos en busca de asistencia como de la propia Cruz Roja, subrayando la necesidad de que hubiera existido una comunicación coordinada en torno a la supuesta ayuda gubernamental.

Sin aviso previo del Gobierno ni del ministro Bustinduy

Fuentes internas de la Cruz Roja confirman que no tenían conocimiento alguno sobre esta ayuda gubernamental, valorada en 100 millones de euros. En un giro inesperado, señalan que el ministerio no había comunicado nada al respecto y que la aprobación de la ayuda ha tomado por sorpresa a la propia organización. La falta de comunicación interna genera incertidumbre tanto entre los beneficiarios potenciales como en el personal de la Cruz Roja, destacando la necesidad urgente de clarificar y coordinar los esfuerzos para garantizar una asistencia efectiva a quienes más lo necesitan.