Los trabajos que demanda el mercado laboral post-covid: analista de datos, carretillero y programador Front

"La pandemia ha hecho que pasemos de lo físico a lo digital", así resume la situación del mercado laboral Antonio López, director onsite de Adecco. La crisis sanitaria provocó que en cuestión de días se dejara de ir a la oficina y llegara el teletrabajo. También el confinamiento disparó el comercio por internet e hizo que más de un millón de españoles perdiera su empleo en los meses del primer estado de alarma, según datos del INE.

Estas tendencias surgidas con la crisis del covid impulsarán la demanda de ciertas profesiones en el mundo postpandemia. Los sectores al alza son aquellos que guardan relación con la información. López señala que "el uso de las nuevas tecnologías en un entorno robotizado y digitalizado es crítico" y explica que en un futuro cercano "cualquier mozo de almacén necesitará saber utilizar una pda, máquinas y ordenadores que le permitirán hacer su labor en un almacén".

Ingenieros, mineros y analistas de datos; programadores web front y post, responsables de la gestión de nubes y en mantenimiento de sistemas, expertos en posicionamientos SEO y marketing digital son empleos que "ya antes tenían tirón, y debido a la digitalización obligada por la pandemia se ha disparado su demanda", puntualiza Alejandro Costanzo, director del gabinete técnico de Asempleo (la patronal de las agencias de trabajo temporal).

Junto a estos perfiles, el auge del e-comerce, que crece en contrataciones un 40% anual, según Asempleo, impulsa a sectores subsidiarios como el marketing digital o la logística; desde reponedores a preparadores de pedidos.

No sólo son demandados trabajos del sector terciario. España tiene un déficit de empleados cualificados en la industria, y desde Adecco señalan que los ingenieros serán muy codiciados por las empresas en un futuro, especialmente aquellos relacionados con IT y con ingeniería industrial de la rama eléctrica y electrónica. Sin embargo, la necesidad de mano de obra en el sector no es exclusiva para titulados superiores.

Formación profesional

Hay necesidad de trabajadores que sepan profesiones, ya que estos escasean en 2021. López lo ejemplifica en que "cuando la industria se puso en marcha faltaron soldadores y operarios de control numérico". Lo mismo ocurre con los técnicos de mantenimiento y los carretilleros, empleos que cada vez son más difíciles de cubrir.

Los puestos que requieren menor preparación tendrán una demanda más reducida; a pesar de que, como señala Constanzo, "la recuperación será bastante generalizada". Para él, en España, "hay una baja cualificación que provoca una reentrada difícil en el mercado de trabajo". El país tiene un porcentaje importante de trabajadores sin preparación y existe un escalón cada vez más grande entre lo que demandan las empresas y la formación.

"Nosotros entendemos que a mayor cualificación, mayor facilidad para tener empleo" exponen desde Asempleo, pero recuerdan que en España existe mucha gente universitaria que no tiene acceso a una experiencia de trabajo. Las universidades no adaptan sus ofertas formativas al mercado laboral, "provocando que haya carreras sin salidas y empleos que no se aprenden en las aulas". La situación merma las posibilidades de los menores de 25 años de encontrar trabajo. Desde la patronal explican que "en otros países con mejores cifras de paro, la fp acoge a mucha gente" y señalan su promoción como una solución.

Reskilling

Mas que haya perfiles deficitarios no es sólo culpa de la formación de los jóvenes. El país ha heredado "una gran bolsa de desempleo de la crisis del 2008, 700.000 parados de larga duración" señala Costanzo. Si estos trabajadores quieren incorporarse al mundo laboral "tienen un reto importante, actualizarse en el corto plazo", especialmente en cuanto a sus capacidades digitales y conocimiento de idiomas. La necesidad es imperante ya que el mercado de trabajo es "cada vez es más dinámico" y requiere mayor "adaptación a entornos digitales". También el experto avisa de que las firmas están empezando a buscar "perfiles comerciales" para puestos a priori no relacionados con ventas o marketing.

Para López, la formación continua y el reskilling es "un sí o sí" si se quiere optar por un trabajo el día de mañana. Para lograr dar un futuro a los parados, y así lograr el pleno empleo, desde las agencias de trabajo temporal piden un plan de país centrado en formar a los españoles en sintonía a lo que demanda el mercado.