Vodafone se agarra al salvavidas del 5G para taponar la fuga masiva de clientes por el fútbol

Vodafone España ha adelantado el despliegue comercial de 5G, incluso antes que su matriz Reino Unido que lo hará el 3 de julio. De esta manera, el CEO de la operadora en España, Antonio Coimbra, ha confirmado que el lanzamiento se producirá el día 15, antes de lo esperado y en la parte más próxima de la franja adelantada por la compañía.

El 5G de Vodafone alcanzará en un comienzo velocidades de un giga y podrá llegar hasta dos gigas a finales de este año. Las ciudades en las que se realizara el despliegue son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander.

Frenar la fuga de clientes por el fútbol

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes internas de la empresa, Vodafone busca un revulsivo con este lanzamiento comercial en España para frenar la fuga de clientes que está suponiendo todavía la renuncia a emitir el fútbol.

Es la apuesta arriesgada de la compañía, que deberá enfrentarse a las dudas en el sector sobre la calidad del servicio 5G que llegará este sábado al mercado.

Respecto a esa incertidumbre, Vodafone se muestra confiada: “El 5G que pondremos en el mercado es el mejor que podrá instalarse con la tecnología habitual y estamos seguros de que los clientes lo disfrutarán muchísimo”, defienden.

Mayo, un mes negro en portabilidades

Pero en la cúpula de la operadora británica no se pasa por alto que Vodafone acaba de cerrar otro “mes negro” en portabilidades móviles: 63.300 clientes han pedido dar de baja su línea móvil en mayo para irse a una compañía de la competencia.

Los datos de portabilidad suponen el peor mes de Vodafone tras la renuncia al fútbol y una de las peores cifras en lo que va de año.

La caída coincide con el primer mes de funcionamiento de las tarifas sin límite, un plan que la compañía británica estrenó para dar un giro a su portfolio.

La operadora presidida por Antonio Coimbra anunció en la presentación de su último trimestre fiscal que estaba experimentando una buena acogida (90.000 altas de nuevos clientes) en las tres primeras semanas de comercialización de sus nuevas tarifas con datos ilimitados en el móvil.

Movistar descarta un 5G masivo hasta 2022

Telefónica descarta un despliegue masivo de redes 5G en los próximos tres años porque no hay espectro, estaciones ni terminales suficientes, y además la presión de la demanda no va a ser elevada de momento, dado que el salto de calidad respecto al 4G no es tan grande.

En una entrevista con el portal tecnológico Hipertextual, el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, aseguró hace unas semanas que hacen falta decenas de miles de estaciones de base y ahora hay solo unas pocas de miles, el espectro no está disponible en todas partes y hay pocos terminales 5G.

“Y para poder desplegar 5G y que sea sostenible tú tienes que estar dispuesto a pagarme más, pero hoy en día la diferencia que tú vas a notar entre ver un vídeo en 5G y 4G no es abrumadora, no es como el paso del VDSL a la fibra”, avisó.

Pallete considera que hay que preparar antes la red con acceso a fibra y una topografía de red distinta, por lo que no prevé tomar decisiones masivas de suministradores en el corto plazo.