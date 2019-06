El abogado de Junqueras no tiene ni idea del código interno de los Mossos

El letrado Andreu Van den Eynde, en representación del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del ex conseller Raül Romeva, fue el encargado de inaugurar este martes el turno de defensas en el juicio del 1-O. El abogado utilizó los argumentos que mantuvo en las cuestiones previas para pedir la absolución de ambos, insistiendo en que el caso del ‘procés’ es una “causa general prospectiva”. Además, en otro momento de su intervención, se jactó de que la acusación se base en afirmaciones como que “un mosso no habla por teléfono; utiliza el código 51”. Pues bien. Esta declaración del abogado de Junqueras no ha pasado inadvertida en la policía autonómica. “No tiene ni idea de lo que habla”, bromeaban los agentes este martes. Explican que ellos no utilizan el código 51 para hablar por teléfono, sino el número 21. El código 51 es el que utilizan para pedir la comprobación de los datos de un DNI.