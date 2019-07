El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene un doble y no lo sabe. Apareció el pasado domingo en los alrededores de una iglesia del distrito de Tetuán de la capital, no lejos de donde reside Martínez-Almeida. Al verle entrar, varias personas comentaron el increíble parecido físico con el alcalde: la misma estatura, las mismas gafas y el mismo corte de pelo, además de unas facciones idénticas. Una señora llegó incluso a acercársele para preguntarle si se trataba del alcalde del PP, a lo que el doble respondió, entre risas, que no se trataba de él.