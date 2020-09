Bielorrusia borra la ‘rajada’ del embajador en España fulminado

El mensaje crítico con su gobierno no le salió gratis a Pavel Pustovoy, embajador de Bielorrusia en España... que provocó su cese este lunes. El representante diplomático publicó un mensaje en el perfil de Facebook de la embajada en el que pedía un recuento de los resultados de las elecciones presidenciales y criticaba la violencia policial contra los manifestantes que piden la marcha de Alexander Lukashenko.

Confidencial Digital se hizo eco de ese mensaje el 21 de agosto y diez días, después Pustovoy fue cesado. Las medidas no han quedado ahí: el mensaje del ya ex embajador en Madrid ha desaparecido del muro en Facebook de la Embajada de Bielorrusia en España. El mismo 21 de agosto, el perfil oficial se hizo eco de un mensaje del ministro de Asuntos Exteriores, y desde entonces no ha vuelto a haber referencias a la crisis política en Bielorrusia. La última publicación, de este jueves 6 de septiembre, muestra varias fotografías del río Islach, “donde siempre hay belleza natural y silencio”.