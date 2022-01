Calviño sepulta bajo tierra el retrato del ‘réprobo’ Rodrigo Rato

Las condenas judiciales han minado la imagen de Rodrigo Rato hasta el punto de que el Ministerio de Economía, con Nadia Calviño al frente, decidió en diciembre de 2018 retirar de la zona noble del Ministerio el retrato de quien fue ministro ocho años, entre 1996 y 2004.

Economía no reveló entonces dónde había ubicado el cuadro, obra del pintor Hernán Cortés Moreno. Pero sí ha facilitado esa información recientemente, ante la insistencia de un particular que ha querido saber “la ubicación exacta” del retrato. La primera respuesta del ministerio fue que la pintura “no se encuentra a la vista del público, sin que por el momento se tenga previsto su traslado a un espacio distinto”.

El solicitante no quedó satisfecho con la respuesta y recurrió al Consejo de Transparencia. El ahora Ministerio de Asuntos Económicos ha terminado revelando la ubicación de la pintura durante la fase de alegaciones: “El retrato de D. Rodrigo Rato Figueredo se encuentra actualmente en la planta -6 del edificio del Ministerio situado en el Paseo de la Castellana 162”. Dicho edificio, la Torre Cuzco, es sede de varios ministerios y cuenta con 25 pisos sobre tierra y 6 subterráneos. En el último se encuentra el cuadro de Rodrigo Rato.