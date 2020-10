El Canal 24 Horas derrota a Mónica López

TVE no levanta cabeza. A pesar de la puesta de largo el pasado mes de septiembre del nuevo espacio matinal ‘La Hora de La 1’, que dirige y presenta la ex directora de la información meteorológica de la cadena pública, Mónica López, la pérdida de audiencias del principal canal público no cesa.

El vídeo del día Abascal a las diputadas de Podemos: “Son mujeres pero no las representan”.



Abascal a las diputadas de Podemos: “Son mujeres pero no las representan”.

El último ejemplo, algo paradójico además, se puso se manifiesto durante la emisión del debate de la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez. Los españoles prefirieron optar por la información del Canal 24 Horas, apenas sintonizado el resto de días, antes que por el especial que se preparó desde Prado del Rey. El canal de información continua alcanzó, durante su franja matinal, el 9,3% de audiencia superando a ‘La Hora de La 1’ que se mantuvo entre el seis y nueve por ciento de cuota de pantalla durante toda la emisión.