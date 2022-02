El ex líder de UGT Cándido Méndez pide el voto para Ciudadanos

El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha conseguido, a cuenta de la reforma laboral, una mezcla de apoyos casi sin precedentes en esta legislatura. Ciudadanos se ha convertido en una de las fuerzas clave para sumar la mayoría alternativa al bloque de la investidura. Su presidenta, Inés Arrimadas, ha sacado pecho de su posición, al señalar que la reforma no se parece a lo que defendían los socialistas y Podemos, diciendo: “Esta no es una norma de Sánchez, Díaz y el Gobierno. La han hecho agentes sociales”. Ha destacado a Yolanda Díaz el “poco entusiasmo” que había en la bancada de su fuerza política. “Gracias a nuestra responsabilidad, estos partidos han perdido poder de negociación”, ha repetido Arrimadas en referencia a ERC y Bildu. “Todos nuestros votos van a servir para que se haga menos daño”, ha concluido.

La posición de Ciudadanos ha sido alabada en los últimos días sobre todo por la patronal CEOE. Los sindicatos UGT y CCOO habían sostenido que lo lógico era que los socios de investidura avalasen la normativa, aunque tampoco rechazaban que la apoyasen otros partidos, sin citar en ningún momento a Cs. Hace unos días, sin embargo, sorprendieron unas declaraciones del ex líder de UGT, Cándido Méndez, cuando participaba como tertuliano en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3. Comentó que, a la hora de votar el próximo 13 de febrero, los ciudadanos de Castilla y León deberían tomar buena nota del papel adoptado por el partido naranja en una reforma clave. Las afirmaciones no dejaron indiferente a ninguno de los tertulianos. Alguno de ellos exclamó: “¡Un sindicalista de toda la vida pide el voto para Ciudadanos!”. Pese al revuelo, el ex líder de UGT no corrigió sus palabras.