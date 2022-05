Un consejero de Ayuso se queja de que se retiren las mascarillas en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la política que abanderó la campaña para flexibilizar las medidas sanitarias dentro de su región, con el objetivo de que la economía retomara cuánto antes la dinámica previa a la pandemia de la Covid-19. Criticó duramente al gobierno de Pedro Sánchez admitiendo que las medidas ya eran exageradas y que “la obligatoriedad de las mascarillas ya no tenía sentido con el alto porcentaje de vacunación a principios de año”.

El pasado 20 de abril fue el primer día en el que las mascarillas no eran obligatorias en interiores. De ahí que en espacios como la Asamblea de Madrid el uso de este elemento sanitario comenzara a ser voluntario. Pues bien. No todos están contentos y tranquilos con esta decisión. Un consejero del ejecutivo de Ayuso asegura en privado que no se siente cómodo con esta medida: “es pronto y puede ser arriesgado si se quiere terminar de una vez con la Covid-19”, explica. Se trata de un consejero que lleva muchos años haciendo política en la Comunidad de Madrid y es uno de los baluartes del gobierno autonómico.