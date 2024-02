Una consulta a Transparencia: “Ya que soy tonto de baba...”

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La Ley de Transparencia del año 2013 permite a cualquier ciudadano registrar solicitudes de información pública a una administración, que deberá facilitársela salvo casos en que suponga un peligro para la defensa o la seguridad nacional, las relaciones exteriores de España, investigaciones judiciales...

Algunas peticiones que llegan a los ministerios son de lo más peculiares, como una que parecía pedir información sobre un supuesto “ex policía trans” que estaría retenido en una finca del CNI en la provincia de Ciudad Real.

Otro caso: el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación de un particular al que el Ministerio de Justicia denegó una consulta que mezclaba la subida de luz y el espionaje a teléfonos móviles con Pegasus. El comunicante escribió: “Como indica la ministra [...] soy de los españoles que no entiendo lo de Pegasus ya que soy tonto de baba; por ello solicito toda la información sobre el asunto así como la información de la rebaja de la luz que indica que se ha producido, ya que como soy tonto de baba al día 30 de mayo aun no lo he visto”.

La petición, como se ha indicado, fue inadmitida.