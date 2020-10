La entrevista de Fernando Simón en Planeta Calleja ‘contraprogramó’ el cierre de Madrid

El confinamiento perimetral y las restricciones de aforo comenzaron a aplicarse en la ciudad de Madrid y en los nueves municipios de la Comunidad más afectados a partir de las diez de la noche del pasado viernes. Isabel Díaz Ayuso tenía un plazo de 48 horas para aplicar las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un plazo que comenzó a correr el miércoles a las 22:48, que fue cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, notificó las medidas a aplicar.

En el entorno de la presidenta madrileña aseguran en privado que “no creen en las casualidades”. No han pasado por alto que justo a la misma hora que los madrileños comenzaban a sufrir las restricciones de movilidad aparecía en televisión el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias (CAES), Fernando Simón, uno de los ideólogos de las medidas que se están aplicando en Madrid en contra del criterio de la Comunidad. En el equipo de Díaz Ayuso ven la mano de La Moncloa detrás de la emisión de ‘Planeta Calleja’ con Simón el viernes a las diez de la noche, ya que no olvidan tampoco que el espacio se emite habitualmente en Cuatro y no en Telecinco. “Han querido con la entrevista a Fernando Simón contraprogramar el comienzo de las restricciones en Madrid para blanquear su imagen, emitiéndola además en la cadena principal del grupo Mediaset”, critican altos cargos de la Comunidad.