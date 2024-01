El fiscal general no quiso festejos por su renovación

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la toma de posesión del cargo de este último a día 24 de enero de 2024. Foto: Fiscalía

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, renovó este miércoles su cargo y reafirmó lo que ya dejó claro en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre: No es un “comentarista de la actualidad política o judicial” y su figura debe representar la “neutralidad y la objetividad”.

Tanto es así que ni siquiera ha querido festejar el acontecimiento. “Es una renovación, no quiere decir que no sea importante, pero no quería hacer un festejo”, declaró ante los medios tras su discurso en la sede de la Fiscalía. Asimismo, expresó que las administraciones públicas deben “dar cierto ejemplo de austeridad”, motivo por el cual no se sirvieron copas ni comida, pese a ser una convocatoria a las 14:00 horas de la tarde.

La continuidad de García Ortiz se puso en entredicho hace unas semanas. Al conocer la decisión del Gobierno de darle luz verde, el Tribunal Supremo cuestionó en una sentencia su reelección y lo acusó de “desviación de poder” por ascender a su predecesora, Dolores Delgado.

Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial redactó un informe en el que concluyeron que no era una “persona idónea” para el cargo. En este contexto, García Ortiz compareció ante la Comisión de Justicia en la sede parlamentaria para defender su posición y el Consejo de Ministros volvió a nombrarlo.

Tanto entonces como en el discurso de ayer, el Fiscal General reiteró que mantendrá en el espacio jurídico al Ministerio Público y defenderá su imparcialidad.