A Gallardón se le olvida que fue ministro de Justicia

El Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros inauguró recientemente su Instituto de Liderazgo, que ha fichado a figuras destacadas de la política, la gran empresa, la cultura y el periodismo para impartir las sesiones del Posgrado de Liderazgo y Management Político: Albert Rivera, que dirige el proyecto, Mario Vargas Llosa, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, Gloria Lomana, Albert Boadella...

Entre los profesores hay tres ex ministros del PP: Josep Piqué, Juan Costa y Alberto Ruiz-Gallardón. En la breve biografía de este último llama la atención que se le cita como “Abogado. Ex alcalde de Madrid. Ex presidente de la Comunidad de Madrid”, pero no se hace referencia a su etapa como ministro de Justicia. Mariano Rajoy nombró a Gallardón ministro de Justicia en su primer Gobierno, pero Gallardón -quien durante años fue supuesto aspirante al liderazgo del PP- acabó dimitiendo en septiembre de 2014 al ver desautorizada su propuesta para reformar la ley del aborto. Renunció al cargo y abandonó la política.