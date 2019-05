En la Junta Electoral Central falta educación

Las elecciones generales siguen generando algunos interrogantes que no han recibido respuesta. De ahí que los periodistas intenten estos días ponerse en contacto con miembros de la Junta Electoral Central para aclarar algunas cuestiones. Para empezar está siendo bastante complicado contactar con la JEC. Nadie suele responder cuando se marca el número de teléfono que aparece en la web oficial. Algún periodista que ha marcado otros de los números de la Junta se ha encontrado con una desagradable sorpresa. Al otro lado, la respuesta y el tono empleado han sido sorprendentes. “¡No voy a dar ninguna información!”, gritó hace unos días uno de ellos, de forma tajante cuando el interlocutor se identificó como profesional de los medios. Todavía no se le había formulado ninguna pregunta, cuando volvió a repetir, gritando: “¡No tienes por qué llamarme. No te voy a dar ninguna información!”. El tono seguía siendo airado, casi agresivo. Y cuando le preguntó por alguna alternativa para contactar con otros miembros de la Junta, o si conocía el motivo por el que nadie atendía el teléfono oficial, respondió: “¡No te lo voy a decir. No te daré ninguna información!”. Y colgó.