Pablo Casado ha procedido a una importante renovación en los principales cargos del PP. Como portavoz en el Congreso ha colocado a la catalana Dolors Montserrat, que ha sido ministra de Sanidad con Rajoy pero no había alcanzado grandes cargos en el PP. Entró en el Comité Ejecutivo Nacional hace seis años, en el Congreso de Sevilla, y aún ahora algunos compañeros del PP catalán recuerdan una anécdota de ese momento. Al congreso asistió junto con sus padres. Mariano Rajoy desgranó la lista de miembros del Comité Ejecutivo, y al leer “Dolors Montserrat”, el padre de la ex ministra reaccionó girándose, no hacia su hija, sino hacia su esposa. “¿Pero tú no lo ibas a dejar ya?”, le reprochó a Dolors Montserrat i Culleré, histórica dirigente del PP catalán, diputada en el Parlament durante ocho legislaturas y presidenta de los populares de la provincia de Barcelona ocho años, quien por entonces rondaba los 65 años. Creía que su esposa había sido nombrada para el Comité Ejecutivo, pero ella le sacó del error: “Que no, que no soy yo. La nombrada es la nena”, le explicó en ese momento Dolors Montserrat (madre).