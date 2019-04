Lucía Etxebarría y Baltasar Garzón salen corriendo

El ex juez Baltasar Garzón se presenta candidato a las elecciones europeas por el partido Actúa y está dedicando estos días a presentar en sociedad la plataforma en desplazamientos por toda España. El martes estuvo en Oviedo. Allí se le vio desayunando en una céntrica cafetería ovetense con la escritora Lucía Etxebarría. Cuando no llevaban demasiado tiempo tomando un café, Garzón y Etxebarría advirtieron que estaban siendo observados por varias personas, incluidos periodistas locales, que curioseaban en las inmediaciones del establecimiento e incluso en su interior. Hay que recordar que la última vez que Etxebarría visitó Asturias, en agosto, provocó una sonada polémica cuando se le atribuyó una afirmación en su perfil de Instagram que llamaba al Principado “la Vulgaria [sic] del norte” (por vulgares). Algo que los asturianos todavía no han olvidado. En cuanto Garzón y Etxebarría advirtieron que les observaban, abandonaron la cafetería a toda prisa pero intentado no llamar la atención.