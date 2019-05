Margarita Robles se olvidó del lema “más vale honra sin barcos”

En los once meses que lleva al frente del Ministerio de Defensa, una de las decisiones más comprometidas que ha tomado Margarita Robles ha sido la retirada de la fragata ‘Méndez Núñez’ del grupo de combate que lidera el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln para no entrar en el Golfo Pérsico en plena tensión casi prebélica con Irán. Esa decisión ha sido justificada por el Gobierno para no verse involucrado en un conflicto ajeno a sus compromisos con la UE y la OTAN, pero también ha habido quien la ha criticado. Incluso hay quien recuerda una cita célebre, atribuida, precisamente, a quien da nombre a la fragata en cuestión. Casto Méndez Núñez fue un almirante de la Armada que lideró la escuadra española en la guerra contra Bolivia, Chile, Ecuador y Perú en 1864-1866. En las versiones del suceso que dan algunos diccionarios de citas, enciclopedias e historiadores, Méndez Núñez reivindicó su empeño por no rendirse en esa guerra con la frase: “Primero honra sin Marina, que Marina sin honra”, o en la versión más conocida “La reina, el Gobierno, el país y yo preferimos más tener honra sin barcos, que barcos sin honra”. De hecho, la fragata F-104 ‘Méndez Núñez’ tiene como lema oficial “Preferimos honra sin barcos, que barcos sin honra”.