A Margarita Robles no le va el armamento

Margarita Robles está a punto de cumplir un año como ministra de Defensa pero no le va el armamento. Llegó enarbolando la bandera de la mejora de las condiciones de vida de los militares, mientras que en sus inicios se mostraba menos cómoda con las cuestiones más espinosas, como la venta de bombas a Arabia Saudí. De hecho, en los últimos días altos mandos militares comentaban, con sorpresa, que la ministra no iba a asistir a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF), la primera gran muestra de armamento que se celebra en España. Les parecía inconcebible que no asistiera a un evento al que asisten militares de numerosos países, y según comentaban, atribuían esa decisión a que no siente gran interés por cuestiones de armamento. Sin embargo, al final asistió. El primer día de exposición, Robles inauguró FEINDEF con un discurso en un auditorio, pero no visitó los expositores de las empresas de armas. Representantes de la industria militar lo recibieron con estupor, y ya no contaban con más presencia de Robles. Pero la ministra volvió a sorprender a todos repitiendo visita al día siguiente, este jueves, cuando sí recorrió los stands y fue observando prototipo de vehículos, de armas... “Ya no nos esperábamos que viniera”, comentaban en FEINDEF, conocedores también de que a Robles esta faceta de su ministerio le atrae menos que, por ejemplo, visitar cuarteles y conocer cómo viven y trabajan los miembros de las Fuerzas Armadas.