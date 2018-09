Martínez-Maíllo justifica su barba

La reanudación de los plenos en el Congreso ha permitido constatar los cambios que el verano ha dejado en el aspecto de algunos diputados. Uno de los casos más llamativos es el de Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general y número tres del PP hasta el congreso extraordinario en el que ganó Pablo Casado. Martínez-Maíllo luce ahora una barba completa, cuando hasta finales de julio aparecía totalmente afeitado. Este cambio de estilo ha provocado preguntas en los pasillos del Congreso que el diputado ha respondido a personas de su confianza. Martínez-Maíllo comenta que durante las vacaciones de verano se dejó crecer la barba “por vagancia”, para no tener que afeitarse. Dejó que le creciera… pero al final, su mujer le hizo ver que le quedaba bien. Le pidió que no se la quitara al volver a la rutina de trabajo en septiembre. Eso sí, le recomendó que fuera a un barbero para recortarla y dejarla con un aspecto más cuidado. “Y ahora me levanto más tarde: me ahorro el tiempo de afeitarme”, explica con humor el interesado.