El PP se camufló en la manifestación del 8-M

El clima festivo de la movilización del 8-M en Madrid se vio enturbiado este domingo cuando los dirigentes de Ciudadanos que habían acudido, liderados por la vicealcaldesa Begoña Villacís, tuvieron que abandonar la marcha tras ser empujados por un grupo de manifestantes.

Al contrario que el año pasado, esta vez sí acudió una delegación de mujeres del PP a la convocatoria de la capital. Respaldaron su propio manifiesto ya que, aseguraron, no estaban de acuerdo con el texto redactado por la organización. Pero no sufrieron ningún tipo de altercado. Algunos analistas han destacado que el motivo es que el PP se camufló en la manifestación. Su conclusión es que el partido estuvo, pero no estuvo. No han pasado por alto que las dirigentes populares se presentaron sin pancarta propia y con la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, a la cabeza. Una líder prácticamente desconocida, acompañada por una delegación de perfil bajo, frente a la mediática Begoña Villacís, quien debido a su popularidad se llevó todos los abucheos de algunos de los asistentes.