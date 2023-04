El PP recuerda que Teresa Ribera no se atrevió a insultar a Ximo Puig como ha hecho con Juanma Moreno.

Alberto Núñez Feijóo coincide en algo con Pedro Sánchez: “Doñana no se toca”. Pero cree que la forma de conseguir ese objetivo común no es atacando a Andalucía y al presidente de la Junta. Por eso ha emplazado al Gobierno a “dejar de insultar al presidente andaluz” y a sentarse a buscar soluciones para Doñana. Se refiere Feijóo a las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera que ha acusado a Juanma Moreno de “acosador” y de “actuar con la arrogancia del señorito”, después de que el Parlamento andaluz aprobara iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP y Vox para legalizar regadíos en el Parque Natural.

En el PP no han pasado por alto estos días la dureza con la que Ribera se ha dirigido a Moreno Bonilla. Y no olvidan que la ministra y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, también agudizaron sus discrepancias en público hace unos meses en torno al trasvase Tajo-Segura, después de que el Gobierno decidiera fijar una caudal ecológico que significa una merma notable en la trasferencia de agua al sureste peninsular. Hasta el punto de que el Ejecutivo de Puig presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto impulsado por la ministra de Transición Energética. Pese a ello, recuerdan en el PP, Ribera no subió el tono contra Puig ni una sola vez. Incluso, llegó a pedir tranquilidad y serenidad sobre ese asunto. En Génova lo tienen claro: Teresa Ribera no utiliza el mismo rasero porque no se atrevió a insultar al socialista Ximo Puig como ha hecho en los últimos días con Juanma Moreno.