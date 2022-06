Por qué el rey Juan Carlos ha avisado a Pedro Campos por persona interpuesta

Pedro Campos, íntimo amigo del rey Juan Carlos, ha sido el encargado de dar la noticia de que el emérito no viajará este fin de semana a Sanxenxo. El empresario estuvo pendiente de todos los detalles durante su primer viaje a España: le recibió en el aeropuerto y le acogió en su casa durante el fin de semana previo a la reunión con su hijo, el pasado 23 de mayo, que ha empujado finalmente al padre de Felipe VI a dar un paso atrás. Campos ha aclarado que la decisión de Juan Carlos I de no volver este viernes a Sanxenxo, donde pretendía permanecer doce días, se debe a razones de “índole privada”, y no se lo dio a conocer a su círculo de amistades hasta este lunes. Por deseo de don Juan Carlos, La Zarzuela sí anunció las fechas de su primer viaje a España, un día después de que lo confirmara el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Ahora, el motivo de la cancelación de la próxima visita no se ha explicado. La Casa del Rey ha puntualizado que no tiene intención de facilitar más información sobre los planes del emérito para viajar, por considerar -dice- que se trata de una actividad privada.

En el entorno del rey emérito recuerdan que los repetidos, y, mayoritariamente frustrados, planes de don Juan Carlos en España, excepto el comunicado emitido por La Zarzuela el pasado 18 de mayo, dando cuenta de su primer viaje, siempre se han conocido por persona interpuesta. Durante meses, se anunciaba una visita inminente que, finalmente no se realizó hasta que el 19 de mayo, a bordo de un avión privado prestado por el jefe de Abu Dabi, Juan Carlos I aterrizó en el aeropuerto de Vigo. Pues bien. Alguno de los amigos que hablan habitualmente con el rey emérito destacan que la fórmula de utilizar ahora una persona interpuesta para dar a conocer su decisión de cancelar el viaje es una forma de mostrar que no está de acuerdo con las condiciones que impone Zarzuela y Moncloa para sus estancias en España. Pretende visibilizar que se toman en contra de su voluntad, pero que las acata y respeta para no perjudicar ni a su hijo ni a la Corona.