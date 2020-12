La república digital de Quim Torra no consigue ni un directo en Instagram

Uno de los empeños de Quim Torra como presidente del Govern de la Generalitat de Cataluña y de su consejero de Políticas Digitales era poner en marcha una serie de estructuras administrativas en Internet, lo que denominaron como “república digital”, para facilitar que los catalanes empezaran a desconectar del Estado español.

Esta “república digital” no ha logrado cuajar ni siquiera en Junts, el partido posconvergente de Carles Puigdemont, como se pudo constatar este jueves. Una candidata de las primarias del partido, Pilar Calvo, anunció para este día, a las 12:00, una charla por Instagram Live con Torra. A esa hora, el perfil del ex presidente mostraba efectivamente a Torra. Comenzaron a pasar los minutos. Torra saludaba a algunos seguidores que se iban uniendo. Pero nada más. No había directo. Al poco tiempo, Torra empezó a mirar la pantalla desconcertado, haciendo gestos, sonriendo y sin saber qué hacer: no conseguía conectar con Pilar Calvo.

Quim Torra tuvo que admitir a los seguidores que esperaban la charla que no habían conseguido conectarse. Al final se dieron por vencidos: Torra se despidió anunciando que lo intentarían más tarde. “Por problemas técnicos”, justificó la candidata a las listas de Junts para las elecciones catalanas, el directo se retrasó una hora, hasta las 13:00. La conversación se tuvo que celebrar finalmente cara a cara, con Torra y Calvo sentados ante una mesa.