El respingo de Nadia Calviño al escuchar a Pablo Iglesias vincular la OTAN con el colectivo LGTBI

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, aprovechó el pasado fin de semana un acto público para redoblar sus críticas al PSOE por el posicionamiento respecto a Ucrania, la última fricción en el Gobierno de coalición tras la polémica del ministro Garzón y las ‘macrogranjas’. “Hemos escuchado a la ministra de Defensa decir algo que yo creo que los electores del PSOE no se creen, y es que la OTAN nació para defender la paz, al colectivo LGTBI, los derechos humanos, la democracia, la Sanidad pública... ¿Usted se cree que la gente es tonta? ¿Usted se cree que la gente en España se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar para proteger intereses de los Estados Unidos, que en la época de la Guerra Fría concernía a los intereses también de las potencias occidentales europeas, y que sin embargo ahora lo que se está jugando aquí es si Europa pinta algo en la negociación o no?”, argumentó Iglesias.

Unas declaraciones que escuchó este lunes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en medio de una entrevista realizada en directo dentro del programa ‘Espejo Público’ de Antena 3. Calviño no dejó de realizar gestos de desaprobación con la cara durante toda la alocución de Iglesias, pero llamó especialmente la atención el respingo que dio en su silla al escuchar al ex vicepresidente mencionar la vinculación del nacimiento de la OTAN con la defensa del colectivo LGTBI que al parecer otros realizan. A punto estuvo de no poder aguantar la risa. Hay que recordar que Iglesias y Calviño mantuvieron fuertes discrepancias en la mesa del Consejo de Ministros por el denominado “escudo social” para hacer frente a la crisis como consecuencia de la pandemia. Un enfrentamiento que se extendió hasta que el ex líder de Podemos decidió dejar el Gobierno, y cuyo pulso mantiene ahora con la ministra de Trabajo y ‘sucesora’ de Pablo Iglesias en la vicepresidencia, Yolanda Díaz.