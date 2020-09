Sánchez libra al rey del cese de Torra

Salvo sorpresa, el cese de Quim Torra como presidente de la Generalitat no aparecerá en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo considera necesario porque la sentencia del Tribunal Supremo, que le fue notificada al dirigente independentista a través del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), es ejecutiva y, por tanto, no requiere de ninguna ratificación posterior. La Abogacía del Estado ha trasladado al Gobierno que no hace falta. El ex president, apuntan en la Moncloa, “ya está inhabilitado” por el Supremo “y por ende cesado”.

Los nombramientos y ceses de los ministros y de los presidentes autonómicos son firmados por el presidente del Gobierno y por el rey y publicados en el BOE. Pero la destitución de Torra obedece a circunstancias distintas, ya que su cese ha sido ordenado por un fallo del Supremo, sin que requiera por tanto de otro refrendo. Con el aval de los servicios jurídicos del Estado y del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez libra esta vez a Felipe VI de firmar un cese comprometido tras la polémica por no permitirle asistir la semana pasada a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, precisamente alegando que había que evitar un “problema de convivencia” en Cataluña ante la inminente inhabilitación del presidente de la Generalitat. El actual monarca sí ratificó en 2017 la destitución fulminante de su antecesor, Carles Puigdemont, tras la declaración unilateral de independencia.