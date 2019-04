Twitter, la red social menos sociable del mundo

John Müller, periodista de El Mundo, sufrió una incidencia con Twitter hace unos días, a raíz de un tuit sobre el atentado contra los musulmanes en una mezquita de Nueva Zelanda. Müller escribió una información el día de los hechos, el 17 de marzo, y se encontró con que mucho después, el 4 de abril cuando la red social decidió desactivarle la cuenta por “incumplir las reglas de twitter”. El periodista detectó que no podía operar, por lo que envió por correo electrónico una apelación electrónico a la plataforma. A día de hoy, no ha recibido respuesta. Ha estado una contestación, pero no se ha producido. Nadie dio la cara, ni por email, para responder al mensaje, ni en la propia red. El periodista comenta que “una explicación era lo de menos”, pero no recibir ni siquiera acuse de recibo... Y añade: “twitter presume de que es una red social, pero es lo menos sociable del mundo”.