La US Navy saluda al Peñón de Gibraltar

El portaaviones ‘USS George H.W. Bush’, tres destructores y un crucero de misiles guiados de la US Navy entraron hace unos días en el Mar Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar. Forman un grupo naval de combate que dejó Estados Unidos para unirse a las Fuerzas Navales estadounidenses en Europa y en África, que tienen su base principal en Nápoles.

La US Navy informó del paso de estos buques por el Estrecho de Gibraltar el 26 de agosto. Ese día publicó un tuit en el que celebraba que estaban “pasando por la Roca”, e incluyó la bandera de Gibraltar. Tres días después, la misma cuenta de la US Navy en Twitter publicó otra foto de esa mismo momento, con el mismo encabezamiento: “Passing the Rock!”, y la bandera de la colonia británica.