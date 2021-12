Yolanda Díaz persigue una entrevista en el ‘Financial Times’ tras verse con el Papa

Yolanda Díaz ha logrado lo que nunca pudo Pablo Iglesias, pese a que lo intentó: ser recibida por el papa Francisco en el Vaticano. En el entorno de la vicepresidenta segunda se muestran “encantados” por una imagen histórica, la del pasado sábado, que no se dio con su predecesor. El equipo de Díaz ha mantenido en secreto todas estas semanas el viaje a Roma. Y no ocultan, en privado, que la cita se enmarca en el plan de la ministra de Trabajo para lanzar su nuevo proyecto político. Con este gesto, admiten que la vicepresidenta segunda evidencia su ambición en clara pugna con Pedro Sánchez, que es el único miembro del Gobierno que ha mantenido una audiencia con el Pontífice.

Por si fuera poco, Yolanda Díaz se ha propuesto ahora otro reto: ser entrevistada en los próximos meses en el ‘Financial Times’. Un objetivo que Pablo Iglesias sí consiguió, después de diez meses de espera. El ex líder de Podemos pudo defender, en mayo de 2020, un ingreso mínimo vital europeo en el diario económico de referencia. Otra de las ‘rivales’ de Díaz, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también ha tenido su espacio en el ‘Financial Times’ en los últimos meses. La estrategia del equipo de Yolanda Díaz pasa por presentarla como una candidata “transversal” que, como ella mismo ha señalado, “no sea la esquinita” a la izquierda del PSOE. El objetivo pasa por dar un carácter transversal a esta plataforma, y concluyen que la entrevista en el ‘Financial Times’, tras la audiencia en el Vaticano del pasado sábado, no podría ser mejor carta de presentación.