Las cárceles españolas tendrán panes y peces

Prisiones busca mejorar la alimentación y la logística de los Centros Penitenciarios y, para ello, pretende adquirir y transportar materias primas tan básicas como panes y peces.



En primer lugar, según ha podido constatar El Chivato, Instituciones Penitenciarias va a destinar algo más de un millón de euros durante un año a partir del próximo 1 de junio para que las cárceles dispongan de pescado fresco. Cada centro podrá realizar sus propios pedidos y en un plazo máximo de 48 horas un camión hará la entrega de los productos.



El vehículo que transporte el pescado deberá ser, por supuesto, frigorífico con una temperatura de 0 grados y el pez tendrá que llegar con “las escamas adheridas a la piel, las agallas rojas y los ojos brillantes y no hundidos”. De entre todas las especies que se suministrarán a las prisiones españolas hay bacalao, besugo, boquerón, caballa, calamares, dorada, jurel, lubina, mejillón, salmón, sardina, trucha…



Pero Instituciones Penitenciarias busca también un servicio de transporte para que lleven pan de unas cárceles a otras. El objetivo es transportar el pan desde los centros con panadería tradicional hasta aquellos que tengan lo que se denomina panadería de ‘pre-cocido’, es decir, donde no se elabora el producto sino que solo se calienta.



De esta forma, cárceles como la de Burgos, la de Dueñas y la de Estremera en Madrid que fabrican su propio pan, elaboran también un excedente que se transporta a otras como la de Soria, Bilbao, Logroño, Valladolid, Albacete y Cuenca. Para esto, se han puesto sobre la mesa 434.796 euros que se adjudicarán a la empresa que mejor se adapte para el traslado a las cláusulas del contrato.



Las prisiones españolas han sufrido una parte muy dura de la pandemia, ya que en varias ocasiones han tenido que cerrar las visitas al exterior por brotes de coronavirus. Durante toda la cuarentena los internos no tuvieron visitas. Ahora, las restricciones son más complejas para el reparto y, por eso, tanto los familiares como los transportes que llegan a las cárceles están sujetos a muchas precauciones relativas con el Covid-19.

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro