Un coronel defiende al capitán cesado por ir al Valle de los Caídos: “En Bosnia daban la extremaunción y ningún político dijo nada”

Ha sido la última polémica que vincula a las Fuerzas Armadas con el franquismo. Numerosos medios de comunicación se hicieron eco este miércoles de las imágenes que el canal de Telegram ‘Ciudadanos de Uniforme’ había difundido, en las que se veía a un grupo de militares en la explanada del Valle de los Caídos, arrodillados mientras un sacerdote bendecía el banderín de la compañía.

Primero se anunció la apertura de una investigación, y horas después se confirmó que el capitán había sido cesado del mando de su compañía, perteneciente al Batallón Ligero Protegido ‘Uad-Ras II’, del Regimiento de Infantería ‘Asturias’ 31, encuadrado a su vez en la Brigada ‘Guadarrama’ XII.

Las críticas contra el capitán apuntaban que había involucrado a su compañía en un acto religioso, confesional, y además vinculado al Valle de los Caídos, que sigue siendo considerado un símbolo franquista por la izquierda.

El cese del capitán ha provocado el enfado de no pocos militares, en activo y retirados. El Chivato ha tenido acceso a un escrito de un coronel retirado, Manuel Miguez Besada, que lo ha hecho circular para expresar su opinión en defensa del oficial apartado por esta polémica.

“¿Que ha hecho el capitán? Nada que su moral cristiana no lo requiera. Bendecir el banderín de la compañía. ¿Ha faltado a la Constitución?”, se pregunta este coronel retirado en su escrito.

A continuación se responde, y lo argumenta con ejemplos vividos por él en su experiencia militar: “Pienso que no era anticonstitucional, cuando esperando la luz verde me santiguara y deseara buen salto a mis paracaidistas”.

También rememora otro caso de la presencia de la religión católica en el Ejército: “En Bosnia, de lo primero que recuerdo en Jablanica fue la extremaunción colectiva del pater y ningún político, ni periodistoide, dijo nada, tragamos saliva y de patrullas”.

Por todo ello, el coronel retirado Miguez felicita al capitán de esa compañía, por hacer lo que hizo: “Me demuestra que desea para su gente el mayor amparo y lo que no da la combinación de fuego movimiento, lo dé la fe y recoja nuestra alma. Bien por el capitán y si fue el primero en hacerlo, porque me da que ese magnífico acto no es el primer capitán que lo hace, aún así si fuera el que mostró el camino, pues mejor”.

También tiene palabras de reproche para quienes han criticado esa bendición: “Venimos de una cultura cristiana y mal que les pese a muchos, es así, con lo que el capitán no ha faltado a nada. Ya vale que tengamos que estar siempre pendientes de lo políticamente correcto. Esto es moralmente correcto”.

“Que poco conocen algunos españoles lo duro que es oír una explosión cercana y decir, ha sido de mortero, un silbido y decir, es artillería”, lamenta este coronel retirado.

En su reflexión, también apunta que cuando unidades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil participan en procesiones de Semana Santa y rinde honores a imágenes religiosas, “no es folclore, es fe. Es invocación”, igual que cuando los generales entregan a imágenes de la Virgen María “sus distintivos más preciados como es su faja de general, es Fe, es agradecimiento, es petición de protección a sus soldados. ¿Entonces? Pues eso, bien mi capitán y cuando seas general, entregarás tu faja roja”.