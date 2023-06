Exteriores se niega a hablar de los lanzamisiles Himars vendidos a Marruecos por Estados Unidos

Una de las armas estrella de la guerra en Ucrania es el HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System o Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. Estados Unidos suministró al ejército ucraniano un número importante de estos sistemas lanzamisiles que cargan seis cohetes y pueden alcanzar objetivos hasta a 300 kilómetros.

El pasado abril, el Departamento de Estados de Estados Unidos autorizó la venta de 18 sistemas HIMARS a Marruecos, junto a diferentes tipos de misiles y otros sistemas complementarios para reforzar las capacidades de artillería de las fuerzas marroquíes, por un coste estimado de 524 millones de dólares.

Esta compra se suma a otras muchas adquisiciones que en los últimos años ha realizado el gobierno de Marruecos, con las que está dando saltos para modernizar sus fuerzas armadas: aviones de combate F-16, carros Abrams, submarinos, fragatas, drones, sistemas antiaéreos procedentes de China e Israel...

Estos avances generan, de forma inevitable, bastantes suspicacias en España, por los gestos y declaraciones expansionistas de dirigentes marroquíes que no ocultan su aspiración de hacerse con la soberanía de Ceuta, Melilla, las plazas de soberanía españolas en el norte de África e incluso las Islas Canarias.

El Chivato ha podido saber que la venta de HIMARS estadounidenses a Marruecos provocó que al Ministerio de Asuntos Exteriores llegara una petición de acceso a información pública, al amparo de la Ley de Transparencia.

Un particular registró una consulta con ocho preguntas sobre el suministro de 18 baterías lanzamisiles HIMARS a Marruecos. Quería saber, en primer lugar, si Exteriores había presentado alguna queja diplomática ante Estados Unidos por suministrar armas potencialmente peligrosas para España. También preguntó sí Estados Unidos había dado alguna garantía de que los HIMARS no serán usados contra España; si el gobierno de Biden había informado al Ejecutivo de Sánchez, directamente o a través de la OTAN, de este suministro; y si el Ministerio de Asuntos Exteriores “monitoriza” las armas que Estados Unidos vende a Marruecos.

Incluso pidió al departamento que dirige José Manuel Albares que explicara si “peligra la soberanía de España en los territorios y aguas reclamadas por Marruecos (Ceuta, Melilla y Canarias) con el suministro de dichos lanzamisiles”.

Estas preguntas no han obtenido respuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores no llegó a alegar alguno de los límites de la Ley de Transparencia que permiten denegar el acceso a información pública. Exteriores directamente inadmitió la petición.

En una resolución firmada por el director de gabinete de Albares, se indica que “la información solicitada no corresponde con la definición de información pública que se establece en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, que indica que “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

El ministerio no dio más explicaciones, pero destacó en negrita “contenidos o documentos”, lo que puede dar a entender que el Ministerio de Asuntos Exteriores justifica la inadmisión en que no tiene ningún documento con la información que el solicitante pedía sobre la venta de HIMARS a Marruecos.

Aunque las preguntas de este cariz, delicadas para el Gobierno, suelen ser despachadas con negativas o con respuestas “diplomáticas” y muy vagas, como en esta ocasión, a veces el Ejecutivo se ha mostrado más expresivo.

Un ejemplo. Cuando el diario El Español publicó que Marruecos estaba en conversaciones con Israel para adquirir el sistema de misiles antiaéreos de la “cúpula de hierro” frente a los cohetes palestinos, y desplegarlo en el Mediterráneo, Vox preguntó al Gobierno si tenía conocimiento de esos contactos, y en caso afirmativo, qué medidas tenía previsto adoptar.

Sorprendentemente, en esa ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez dio una respuesta que daba pie a una interpretación distinta. Respondió que “el Gobierno defiende la integridad territorial de España y actuará con firmeza en caso de que esta sea vulnerada”, y añadió que “como ha señalado en reiteradas ocasiones el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, este Gobierno defenderá los valores y derechos de la ciudadanía española y los intereses de España en todo momento”.

Mientras en España se plantean estas cuestiones, las fuerzas militares de Estados Unidos se están entrenando en Marruecos, en el ejercicio ‘Africa Lion 2023’. Los Marines estadounidenses desplegaron precisamente una batería HIMARS y dispararon con ella.

U.S. Marines with Hotel Battery, 2nd Battalion, 10th Marines, 2d Marine Division, execute a HIMARS Rapid Insertion (HIRAIN) during exercise African Lion, in Agadir, Morocco, May 31, 2023.#africanlion23 pic.twitter.com/s75FD2ofmh