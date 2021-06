García Castellón se incendia con Villarejo en el Congreso

Se esperaba que soltara algún ‘bombazo’ mediático en su comparecencia en el Congreso. El comisario José Manuel Villarejo había despertado una gran expectación también entre los diputados, los días previos a su declaración en la Comisión de Investigación sobre la operación ‘Kitchen’, la semana pasada.

Y, además de expectación, había miedo. Por eso, algún diputado socialista se encargó de advertir a sus compañeros antes del inicio: “Piensa que Villarejo miente mucho”. Lo dijo por si acaso lo que fuera a decir afectara a su partido. “Va a hablar” se decían unos a otros esa mañana, en la cafetería.

Y tanto que habló. No paró en más de tres horas. Muchos de los policías que habían intervenido en días anteriores se habían acogido a su derecho a no declarar, por si lo que allí dijeran podía afectar a la causa judicial que está en curso en la Audiencia Nacional. Pero no fue el caso de Villarejo. Él contó, incluso, que hablaba directamente con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien, según su versión, informaba puntualmente sobre cómo iban los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas. Pero no aportó prueba alguna.

Cuando el juez Manuel García Castellón, encargado de esta macrocausa, llamada ‘Tándem’, lo escuchó no daba crédito, según ha podido saber El Chivato. Villarejo nunca había apuntado directamente a Rajoy en sus declaraciones en sede judicial, y mucho menos había apuntado la esta idea de que se mensajeaba con el presidente.

Ante semejantes afirmaciones, García Castellón, que hasta el momento había pasado de la Comisión parlamentaria, decidió citarle a declarar inmediatamente. No esperó ni 24 horas: el viernes por la mañana envió una providencia en la que convocaba al comisario y también al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para que acudan de nuevo a declarar este miércoles.

Hace ya algunos meses que la instrucción de la pieza relacionada con la ‘Kitchen’ está algo “parada”, a la espera de que el juez levante el secreto de sumario que mantiene en una parte, y este movimiento repentino sorprendió a muchos abogados de la causa, según comprobó El Chivato.

“Le han tocado las narices”, comentaron algunos. El caso es que, a medida que han pasado los días, la idea de citarles esta semana se ha convertido en algo “precipitado”, porque además en el Congreso de los Diputados está siendo una semana muy intensa. Por eso, el juez ha preferido finalmente dejar la declaración para más adelante, y este martes notificó a todos los abogados que suspendía ambas comparecencias.