Desde la izquierda de Podemos también sospechan que las cartas con balas pueden ser un montaje

Las revelaciones sobre las cartas con balas y amenazas dirigidas al ministro del Interior, a la directora general de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias, así como una cuarta con una navaja para la ministra de Industria, han provocado una corriente de opinión en el extremo derecho del tablero político, con personas que destacan supuestas contradicciones en la versión oficial, ponen en duda la información e incluso acusan directamente al Gobierno de urdir un montaje para presentarse como víctima de las amenazas de la ultraderecha.

Sin embargo, este escepticismo no es exclusivo de cierto sector de la derecha. También en la extrema izquierda hay quien deja caer que quizás no todo sea como se está contando.

El Chivato ha podido comprobar que algunos grupos situados más a la izquierda de Podemos observan con suspicacias el caso de las cartas de amenazas con balas y navajas. Así lo expresan, por ejemplo, desde Izquierda Castellana.

Se trata de un partido republicano que reivindica que Castilla es una nación, con derecho a ser soberana, y que abarca las actuales Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. Como otras “naciones” (Països Catalans, Euskal Herria, Galiza, Andalucía...), Castilla también se encuentra –según este colectivo- dominada por el Estado español, que consideran apenas ha evolucionado tras la muerte de Franco.

Izquierda Castellana ha impulsado y participado en plataformas como la Coordinadora 25-S, promotora de manifestaciones de “Rodea el Congreso”, y las Marchas de la Dignidad, que entre 2012 y 2015 convocaron concentraciones contra el Gobierno de Mariano Rajoy y contra el “régimen”, que acabaron en episodios de violencia callejera y contra la Policía.

Pues bien. Este partido destaca ahora que “el antifascismo es algo muy serio”, y por ello “no se puede permitir que se instrumentalice electoralmente”. Considera que ese abuso se está dando a la vista de las malas previsiones electorales en la Comunidad de Madrid que tenía “la autodenominada izquierda institucional/constitucional, en referencia a Podemos.

Sus críticas van más allá de la “instrumentalización”. “No sabemos si la información sobre las cartas amenazantes, balas incluidas, es plenamente rigurosa o no; y es que además no nos parece que ello sea de gran importancia en este momento político”, dejan caer, para a continuación acusar al “antifascista sr. Marlaska” de dirigir unos aparatos policiales que, según ellos, apalearon a un joven de Vallecas detenido en el mitin de Vox.

Y recuerdan un episodio histórico, pero de Francia. En 1959 el entonces senador François Mitterrand denunció ante la policía que su coche había sido ametrallado, sin haber resultado herido. Se abrió una investigación, se detuvo a un hombre, y finalmente éste confesó que fue el propio Mitterrand el que le encargó el atentado.

“Desde luego, los receptores formales de las amenazas de muerte acompañadas con bala”, es decir, Fernando Grande-Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias, “no son de una catadura moral y política superior a la de Mitterrand; de todas formas, sería bueno que se esclareciera quién está detrás de esos remitentes que firman como Guardia Civil y Policía Nacional”, escriben los responsables de Izquierda Castellana.

Su desprecio hacia Podemos y Pablo Iglesias es notorio: al partido morado lo comparan con el llamado “Partido Kadete” que promovió el régimen zarista para tratar de desactivar la revolución. “Podemos es una especie de Kadete menor, por supuesto con menos talento e inteligencia que aquellos, aunque con similares pretensiones”.

Le definen como “el ariete” del régimen para tratar de evitar que se levante “un auténtico movimiento rupturista, democrático y republicano en Madrid”, pero pese a ello, “el avance del movimiento popular, tal como ocurrió con el Partido Kadete en Rusia, les borrará del mapa político”.