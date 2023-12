Montero y Belarra bromean: “Sánchez nos ha borrado hasta de las fotos”.

Ione Belarra criticó duramente que Podemos no esté en el Gobierno, durante el acto de traspaso de la cartera al nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en presencia de Yolanda Díaz.

Belarra alabó entonces la labor del exvicepresidente Pablo Iglesias. Reivindicó que, sin su impulso, no habría sido posible el primer gobierno de coalición de 2019 con Unidas Podemos, y elogió a la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, a su vez, durante la ceremonia de salida del cargo, acusó en términos muy duros a Pedro Sánchez de haberles excluido del Ejecutivo.

Ahora, según ha podido escuchar El Chivato en ámbitos de la cúpula de Podemos, Belarra y Montero bromean estos días con que “Sánchez y Yolanda hasta nos han borrado de las fotos”.

El motivo es que no hay rastro de las ex ministras de Podemos en el mensaje de Navidad con el que Pedro Sánchez ha felicitado las fiestas a los Veintisiete, desde la presidencia española de la Unión Europea.

Montero y Belarra, miembros del Gobierno hasta el pasado mes de noviembre, recuerdan que jugaron un papel importante en el marco del Consejo Europeo. Y, pese a ello, “no solo nos han echado del Gobierno, sino que también nos han borrado de las fotos, como si no hubiéramos existido”, se quejan ambas en su entorno.

Y el motivo no puede ser que ya no forman parte del Gobierno, porque el presidente sí que ha permitido que aparezcan en la felicitación navideña otros ex ministros, como Miquel Iceta, Pilar Llop, Raquel Sánchez y Joan Subirats.