El negociador de ETA con Zapatero llama “charlatán” a Otegi

Una profunda división atraviesa a la gran mayoría de la izquierda abertzale, por una parte, y a un sector disidente que acusa a la dirección liderada por Arnaldo Otegi de haber renunciado a los objetivos históricos del entorno de ETA: la independencia de una “Euskal Herria” socialista con Navarra y parte de Francia y la amnistía de todos los presos de la banda terrorista.

En ese contexto, El Chivato ha podido comprobar que en círculos disidentes del entorno de la izquierda abertzale se ha publicado recientemente un artículo muy duro de Jon Iurrebaso Atutxa; un ex preso relevante de ETA por haber sido negociador de la banda con el Gobierno de Zapatero en las conversaciones entre 2005 y 2007.

Iurrebaso carga en ese artículo contra “el mayor charlatán de Euskal Herria”, a quien, añade, “el PSOE-GAL le ensalza”.

No le cita expresamente, pero por referencia a unas declaraciones recientes en las que hablaba de “un juego de trileros” en relación a la reforma del Estatuto de Autonomía vasco, queda claro que ese apelativo se lo dirige a Arnaldo Otegi.

No sólo una, sino dos veces le llama charlatán, “el mismo charlatán que no se ha cansado de repetir durante años que sin el PSOE y sin el PNV no se podía avanzar ni tampoco nada se podía lograr”.

Llega incluso a denominar como “socialdemocracia vasca” a la actual izquierda abertzale, ya que los seguidores de esta corriente crítica denuncian que Sortu, Bildu, EH Bildu... no sólo han abandonado su programa de máximos en el camino a la independencia, sino que también han moderado el socialismo (en una amalgama de marxismo-leninismo, maoísmo y otras corrientes de izquierda radical) que era definitorio de ETA y de su entorno desde 1963.

“Recordamos que hace bien poco líderes de Sortu aseguraron la independencia de Euskal Herria para dentro de seis años y, al mismo tiempo y periódicamente, puertas adentro, justifican su proceder político y su renuncia a los objetivos históricos de independencia y socialismo como una suerte de mal menor”, denuncia el ex terrorista de ETA Jon Iurrebaso en su dura crítica hacia el rumbo actual de la izquierda abertzale.