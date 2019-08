Los nervios de Esperanza Aguirre: el juez ya ha decidido si será o no imputada

No ha sido un verano precisamente tranquilo para Esperanza Aguirre. A finales de julio, la Fiscalía anticorrupción solicitó al juez que instruye la trama Púnica que la ex presidenta madrileña sea imputada en el caso.

A día de hoy, la Audiencia Nacional no ha comunicado todavía qué hará, si atender o no a la petición del fiscal. Pero El Chivato ha podido saber que la decisión ya está tomada. El magistrado ya ha decidido qué hacer pero no hará público su fallo hasta dentro de una semana.

Mientras tanto, Aguirre vive días de cierta inquietud. Fuentes de su entorno aseguran que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid está “muy tranquila” con su actuación al frente del gobierno regional pero “todo lo tranquila que se puede estar sabiendo que le pueden imputar”.

El anuncio del Ministerio Público le ‘fastidió’ las vacaciones y especialmente la segunda mitad de agosto, cuando se comenzó a especular con la posibilidad de que terminara sentada en el banquillo de los acusados junto a su ex vicepresidente Francisco Granados.

La ex presidenta madrileña ya está haciendo gestiones para contar con un equipo de abogados que le asesore si se confirma una imputación.