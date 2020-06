El otro patinazo de Carmen Calvo

La vicepresidenta Carmen Calvo admitió este miércoles en el Congreso, en un lapsus, que la credibilidad del Gobierno “no existe”.

La anécdota se produjo durante la sesión de control, cuando el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, le preguntó si el Ejecutivo pensaba “hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado”.

“No hay que restituir lo que no ha existido”, respondió Calvo por sorpresa. No añadió nada más. “Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta, no ha existido nunca credibilidad de este Gobierno en los dos años desde que Sánchez llegó al poder”, respondió jocosamente el diputado de Vox.

“Me alegro de que por fin podamos llegar a un consenso entre ustedes y nosotros”, terminó ironizando y provocando las carcajadas de su bancada.

Por si esto fuera poco, El Chivato ha podido escuchar en ámbitos parlamentarios otro “patinazo” menos comentado de la vicepresidenta en las últimas horas. Carmen Calvo avisó este martes de que si los rebrotes de coronavirus se agravan, el Gobierno se plantea “decretar el estado de alarma en una parte del territorio nacional, si no en todo”. Una previsión distinta a la pactada con Ciudadanos, con quien ella misma lleva negociando en las últimas semanas el apoyo al Gobierno en los últimos decretos legislativos.

“Hombre, que sea justamente ella la que salga a hacer esa advertencia, es de traca”, ha escuchado El Chivato este miércoles a varios diputados de Cs. De hecho, la ministra portavoz, María Jesús Montero, tuvo que salir a matizar horas después el anuncio de Calvo.

Hay que recordar que el partido dirigido por Inés Arrimadas cerró un acuerdo con el Gobierno para apoyar el decreto de la llamada “nueva normalidad”, que se votará este jueves en el Congreso.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, explicó en su momento que una de sus exigencias para apoyar el decreto era que el Ejecutivo tuviera un plan alternativo al estado de alarma, que oficialmente acabó el pasado domingo.