El ‘sincorbatismo’ de Sánchez fracasa entre los cargos del PSOE

“No llevo corbata, (…) y he pedido a los ministros y ministras que, cuando no sea necesario, no la utilicen”, declaró Pedro Sánchez el pasado 29 de julio. Presentó esta idea como una medida sencilla que se podía adoptar para ahorrar energía, pues aliviaría algo el calor del verano sin forzar los aires acondicionados.

Desde entonces, el presidente del Gobierno solo ha lucido corbatas en actos como el desfile de la Fiesta Nacional, el viaje a Alemania para reunirse con el canciller...

Ahora El Chivato ha podido comprobar que numerosos cargos del PSOE no siguen la consigna de Pedro Sánchez sobre las corbatas.

Este jueves se celebró un desayuno informativo en Madrid con la presidenta de Baleares, Francina Armengol. El acto congregó a un buen número de cargos políticos del PSOE: diputados, dirigentes regionales, jefes de gabinete, secretarios de Estado... Pues bien, la mayoría de ellos acudieron con corbata.

Hubo excepciones, como la del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del gobierno balear, Iago Negueruela, que se dejó ver con camisa blanca y botón superior desabrochado, cumpliendo así con la medida propuesta por Pedro Sánchez.

El desayuno dejó otro detalle curioso, protagonizado por María Jesús Montero. La ministra de Hacienda, y vicesecretaria general del PSOE, actuó como ‘telonera’ de Armengol, y tuvo que capear un mal rato debido a la tensión en el Gobierno por la tramitación de la Ley Trans en el Congreso y el anuncio de Carla Antonelli de darse de baja del PSOE.

El director de Europa Press, Javier García Vila, preguntó a Armengol por la ley que impulsa Irene Montero. Al escucharla pregunta, la ministra de Hacienda torció el gesto de forma automática, y acto seguido dejó escapar una sonrisa más bien irónica, como diciendo “¡Ya estamos!”. Así se interpretó el gesto que hizo hacia el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.

Y no pasó inadvertido que, mientras contestaba a la pregunta sobre la Ley Trans, Francina Armengol buscaba con la mirada de manera recurrente a la número dos del PSOE, quizás para intentar recibir el beneplácito a la respuesta con la que intentó salir al paso de esta polémica.