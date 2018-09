Soraya indigna al PP por los desplantes de su despedida

Soraya Sáenz de Santamaría anunció, mediante un comunicado difundido en la tarde del lunes, que ponía fin a su carrera política. Lo hizo tras comunicar su decisión al presidente del PP, Pablo Casado, y sin realizar ningún tipo de declaración pública para dar explicaciones o hablar de su futuro.

Una vez confirmada su marcha, algunos ex ministros y dirigentes del partido, como Fátima Báñez, José Luis Ayllón, Alfonso Alonso y el propio Casado le enviaron, a través de las redes sociales, mensajes de apoyo y de reconocimiento a su trayectoria. Sin embargo, estos comentarios esconden una gran indignación interna. Los modos empleados en su despedida por la ex vicepresidenta del Gobierno no han gustado, ni mucho menos, a altos cargos y compañeros del PP.

Así lo confirman a El Chivato miembros relevantes del Grupo Parlamentario Popular, que echan en cara a Sáenz de Santamaría “las malas formas” y la “soberbia” con la que se ha marchado: “sin despedirse de nadie” y haciendo “varios feos” al actual presidente del partido.

Recuerdan que Pablo Casado convocó, la semana pasada, la primera reunión de Grupo del PP en el Congreso con el objetivo de anunciar sus líneas maestras para hacer oposición al Gobierno. Al cónclave, sin embargo, no acudieron ni Soraya ni sus más leales, protagonizando un “desplante” a su rival en las primarias que “ella se encargó de difundir”.

Apenas siete días después, añaden, “dimite cuando lo tenía decidido mucho antes”. El análisis del ‘timing’ empleado por Soraya levanta sospechas: “solo mantuvo el escaño para intentar desgastar a Casado”. Un gesto que, en opinión de algunos parlamentarios, “vuelve a demostrar que a ella sólo le importa ella misma, y no el partido”.

Una tesis que se ha extendido después de confirmarse que Sáenz de Santamaría entregó su acta de diputada “sin avisar a nadie, sin despedirse de ningún compañero”. Un dato concreto: abandonó el grupo de WhatsApp de los parlamentarios del PP sin dejar un mensaje de despedida. Ni una palabra, ni un emoticono, ni un comentario.

Unas formas que no han gustado, en absoluto, a sus ya antiguos compañeros.