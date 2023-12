“Todos y todas”: el PP también se apunta al lenguaje inclusivo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una fotografía de archivo.

Se acercan las fechas navideñas, las luces inundan las calles de las principales ciudades y miles de ciudadanos aprovechan los días festivos para viajar a otros lugares del país —o del extranjero—. Este año habrá dos puentes. El primero, este mismo fin de semana, pues el 25 de diciembre, día de Navidad, no es laborable en ninguna comunidad autónoma del país. Una coincidencia que se repite el próximo fin de semana: el día 1 de enero de 2024, también festivo nacional, cae en lunes.

En estas fechas se prevén miles de desplazamientos y los gobiernos autonómicos están lanzando spots navideños para convencer a la gente de que su región es la idónea para pasar estos días. La Junta de Andalucía ha elaborado un anuncio publicitado en las principales emisoras de radio. Pero este spot, costeado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, tiene un tono diferente: se dirige a los propios andaluces, reconociendo la labor que realizan en el día a día y que permite que la región avance. Según ha podido escuchar El Chivato, la mujer que protagoniza la pieza se dirige a todas las personas andaluzas utilizando todos los pronombres, tanto femeninos como masculinos, y obviando el masculino plural que se emplea como genérico.

“Los, las, ellos y ellas”, narra la locución al referirse a todos los ciudadanos de Andalucía que viven en ella y la hacen rica. Un detalle que choca con la postura del partido en este tipo de cuestiones. El Partido Popular, que gobierna la autonomía andaluza con Juanma Moreno Bonilla al frente, siempre se ha mostrado reacio a utilizar el lenguaje incluso, propio del movimiento feminista.

Incluso los populares han apoyado iniciativas de Vox a favor de multar a quien emplee este tipo de expresiones, como sucedió en la Administración murciana.

“Hay infinitos motivos para venir a Andalucía”, arranca la locución, “pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío”, continúa para después nombrar a todos los andaluces mediante pronombres de ambos sexos: “Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son lo mejor de Andalucía”. El spot termina con un agradecimiento final: “Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven”, concluye el anuncio.

Este acercamiento a las tesis feministas, que a menudo piden más visibilidad de las mujeres en el lenguaje, concuerda con el perfil del presidente de la Junta. Moreno Bonilla ha trabajado en mostrar un carácter moderado, serio y no combativo con ciertas reclamaciones sociales.

Una postura muy distinta a otras direcciones autonómicas como la liderada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que rechaza emplear estas fórmulas y suele reaccionar con duras críticas a este tipo de lenguaje: “(...) En Madrid vamos al grano (...) Los ciudadanos no tienen por qué soportar palabras vacías que no llevan a nada”, afirmó en un mitin a los militantes del partido en Madrid en la campaña para las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Y bromeó con sacar “tarjeta roja” a quien no utilizara el masculino como genérico de ambos sexos.