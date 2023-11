Alaska y Mario Vaquerizo hablan de las últimas rupturas sentimentales de famosos

Después de meses hablando de las polémicas que ha protagonizado Bertín Osborne, hemos hablado con Alaska y Mario Vaquerizo sobre este tema y, de lo más empáticos, han pedido tranquilidad para las hijas del artista: "Claro, es que las pobres hijas de Bertín, no, son unas chicas estupendas, pero ¿qué van a decir ellas? Lo tendrá que decir Bertín".

La pareja está de acuerdo con la actitud que están teniendo porque no tienen que dar explicaciones de las relaciones de su padre: "Ya sabrá Bertín lo que hace. Yo quiero mucho a Bertín, pero su vida privada es su vida privada.

Y, sobre todo, las niñas ya dejarlas un poco en paz, que no tienen nada que decir".

Por otro lado, nos desvelaban que esperan que Chenoa, Pilar Rubio y Amaia Salamanca confirmen o desmientan sus rupturas para que se hable con veracidad sobre la vida de las mismas y no se siga especulando sobre posibles crisis matrimoniales: "Hasta que las personas implicadas no digan: hemos roto, no se puede dar por veraz una información que puede ser un rumor, una opinión".

El cantante nos confesaba que en el amor "hay que durar lo que dura", pero que lo más importante es "ser fiel a sí mismo y ser fiel al que tienes enfrente.

Y ser feliz, y el momento en que se acaba el amor, se acaba el amor, tampoco hay ningún drama.

Pero yo no digo nada de estas personas porque no lo sé y mira que son amigos. a mí, hasta que no me lo digan, yo no puedo decir nada".

Con la naturalidad que le caracteriza, le preguntábamos también por el resultado de la investidura y nos contestaba que "como dijo Marta Sánchez: 'Yo en fiesta fashion, no hablo de política'.

Y aquí en fiesta, una grande que es Martita Sánchez.

Con lo cual, yo en fiestas artísticas no hablo de política".