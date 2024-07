El cambio de Anjelica Huston: Antes y después

Una de las actrices más icónicas de Hollywood, Anjelica Huston, ha tenido una carrera fascinante y diversa. Su transformación personal y profesional ha sido notable desde sus comienzos en una familia legendaria hasta convertirse en una actriz galardonada.

Creciendo en una Familia de Cine

Anjelica Huston nació el 8 de julio de 1951 en Santa Mónica, California, en una familia que tenía una gran experiencia en el cine. Su padre, John Huston, era un director famoso, y su abuelo, Walter Huston, era un actor famoso. Anjelica creció en Irlanda y Estados Unidos, y tuvo una infancia inusual y diversa, marcada por la influencia artística de su familia.

Al principio, Anjelica no estaba segura de querer seguir sus pasos a pesar de estar rodeada de cineastas y actores. En la década de 1970, trabajó como modelo en Europa, apareciendo en revistas de moda y colaborando con fotógrafos icónicos como Richard Avedon. Su primer interés fue el modelaje.

Primeros Pasos en la Actuación

A pesar de su éxito como modelo, Anjelica Huston no pudo evitar su destino cinematográfico. En 1969, debutó como actor en la película "A Walk with Love and Death", dirigida por su padre. Sin embargo, las críticas que recibió por su actuación y la presión de trabajar bajo la dirección de su padre la dejaron con sentimientos encontrados.

Durante los años 70 y principios de los 80, Anjelica continuó interpretando roles menores y tuvo dificultades para establecer su propio lugar en el cine. Fue un período de aprendizaje y crecimiento en el que empezó a establecer su propia identidad como actriz.

Prizzi's Honor

En 1985, su papel en "Prizzi's Honor" marcó un cambio significativo en la carrera de Anjelica Huston. La película, dirigida por su padre, John Huston, le otorgó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto. Este éxito fortaleció su reputación en Hollywood y demostró su habilidad para interpretar personajes complejos y diversos.

Este premio abrió una nueva etapa en su carrera. Al alejarse de la sombra de su famosa familia y establecerse como una actriz talentosa por derecho propio, Anjelica empezó a recibir papeles más prominentes y desafiantes.

Diversificación y Éxito Continuo

Después de su éxito en "Prizzi's Honor", Anjelica Huston siguió brillando en la pantalla con una serie de papeles memorables. Participó en obras cinematográficas como "The Dead" (1987), "Enemies, A Love Story" (1989) y "The Grifters" (1990), la última de las cuales fue nominada al Oscar.

El papel de Morticia Addams en "The Addams Family" (1991) y su secuela "Addams Family Values" (1993) fue uno de sus roles más destacados. Su interpretación de la matriarca gótica se convirtió en un icono cultural, fortaleciendo su lugar en el corazón del público.

Tras las Cámaras

Anjelica Huston no solo actuaba. Además, empezó a trabajar como director en películas como "Bastard Out of Carolina" (1996) y "Agnes Browne" (1999). Su habilidad para contar historias desde una variedad de puntos de vista lo ayudó en su carrera y demostró su versatilidad artística.

Además, Anjelica es una autora consumada. Sus memorias, "A Story Lately Told" (2013) y "Watch Me" (2014), ofrecen una mirada íntima a su vida personal y profesional, explorando sus triunfos, desafíos y cómo su familia ha tenido un gran impacto en ella.