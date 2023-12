Brad Pitt, nacido en Shawnee, Oklahoma, en 1963, es reconocido como una de las leyendas vivas de Hollywood. Su carrera cinematográfica, llena de éxitos y sorpresas, ha estado marcada no solo por su talento actoral sino también por su estilo distintivo a lo largo de los años.

El inicio de la década de 1980 vio a Brad Pitt como figurante en "Golpe al sueño americano" (1987). Sin embargo, su primer papel protagonista en "The dark side of the sun" (1988), aunque se estrenó más tarde debido a complicaciones en la antigua Yugoslavia, marcó el inicio de su reconocimiento internacional. En estos primeros años, su aspecto reflejaba la sencillez y la autenticidad, acorde con su papel emergente en la pantalla.

Thelma y Louise.

El papel secundario en "Thelma y Louise" (1991), dirigida por Ridley Scott, fue un punto de inflexión. Su apariencia rebelde y atractiva en la película lo catapultó a la fama global, y su estilo reflejaba la confianza y el carisma que lo definirían en la década de 1990. El cabello despeinado y la barba de Pitt se convirtieron en parte de su imagen distintiva.

El cambio de Brad Pitt: Antes y después

El río de la vida.

Dirigido por Robert Redford en "El río de la vida" (1992), Pitt continuó diversificando su apariencia en pantalla. Desde un peinado más pulido hasta atuendos que reflejaban la época, su versatilidad se destacó en producciones como "Johnny Suede" (1992) y "Una rubia entre dos mundos" (1992). Los cambios en su estilo coincidieron con la diversificación de sus papeles cinematográficos.

Kalifornia.

En "Kalifornia" (1993), Pitt adoptó un aspecto más oscuro y desafiante para su papel de psicópata, demostrando su disposición a explorar diferentes aspectos estilísticos para cada personaje. "Entrevista con el vampiro" (1994) consolidó su estatus como un actor versátil, y su apariencia gótica en la pantalla se convirtió en un ícono.

Romances.

Mientras su fama crecía exponencialmente, sus romances con famosas actrices también influyeron en su estilo público. La década de 1990 lo vio con parejas como Geena Davis, Juliette Lewis, Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow, y su presencia en eventos públicos reflejaba la moda de la época.

Nominación al Oscar.

La primera nominación al Oscar con "Doce monos" (1995) destacó la profundidad de su talento, y su estilo evolucionó para reflejar la sofisticación y la madurez en eventos de alfombra roja. Participaciones en "Sleepers" (1996) y "Siete años en el Tibet" (1996) le proporcionaron papeles desafiantes, y su estilo se adaptó a las demandas de estos personajes.

Continua evolución.

Consolidado como una estrella taquillera en la década de 2000 con películas como "El Club de la Lucha" (1999), "Ocean 's Eleven" (2001) y "Troya" (2004), Pitt continuó experimentando con su imagen. Desde looks más casuales hasta trajes elegantes en eventos, su estilo seguía evolucionando, y así ha seguido hasta hoy.

La filmografía de Brad Pitt sigue creciendo, y su habilidad para adaptar su estilo a cada papel demuestra una dedicación apasionada tanto a su arte como a su imagen pública. A lo largo de décadas, su evolución estilística ha sido tan fascinante como su carrera cinematográfica, consolidándose como una leyenda del cine con un impacto duradero.