El cambio de Ester Expósito: Antes y después

Madrileña de nacimiento, desde muy pequeña comenzó a actuar en anuncios y papeles secundarios. Su carrera explosionó en el año 2018 con el estreno de la serie Élite.

De Alba a Élite

Inició su carrera actoral a una edad temprana. Su primer papel destacado fue en la serie de televisión española "Vis a Vis: El Oasis", donde interpretó a Alba Fernández. Esta experiencia sentó las bases para una carrera que rápidamente despegaría.

Sin embargo, fue su participación en la exitosa serie de Netflix, "Élite", la que la catapultó a la fama internacional. En la piel de Carla Rosón, Expósito demostró su versatilidad como actriz al dar vida a un personaje complejo pero cautivador.

Su actuación fue elogiada por la crítica y aplaudida por millones de espectadores en todo el mundo, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de la plataforma y del mundo de la gran pantalla.

El cambio de Ester Expósito

Más allá de la frontera española

A medida que su estrella continuaba en ascenso, Expósito decidió expandir sus horizontes y buscar oportunidades en proyectos internacionales. Su incursión en el cine llegó con la película italiana "Tu hijo", donde compartió escenario con reconocidos actores del panorama cinematográfico italiano. Este paso marcó el inicio de una fase en la que la actriz española demostró su capacidad para trabajar en diferentes contextos culturales y lingüísticos.

Además, su participación en la película estadounidense "Someone Has to Die", dirigida por Manolo Caro, marcó su debut en producciones angloparlantes. La crítica elogió su actuación, destacando su habilidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos narrativos.

Su incursión en el mercado internacional no solo consolidó su estatus como actriz global, sino que también abrió las puertas a futuros proyectos de gran envergadura.

De la pantalla a la portada

Con su creciente reconocimiento en la industria del entretenimiento, Ester Expósito no tardó en convertirse en un ícono de la moda y la belleza. Su elegancia y estilo en la alfombra roja la llevaron a colaborar con reconocidas marcas de moda, convirtiéndola en embajadora de algunas de ellas.

Su impacto en el mundo de la moda no se limitó solo a la vestimenta; su aspecto físico le valió contratos con marcas de productos de belleza, consolidándola como una figura destacada en ambos campos.

Figura pública y consciente de ello

La actriz madrileña es consciente de que su crecimiento en el apartado laboral y por lo tanto de exposición pública ha sido muy rápido y elevado. Es por ello que, además de colaborar con marcas que para ella tienen un significado especial, también ha querido utilizar sus redes sociales para mandar mensajes a la sociedad sobre temas candentes del día a día y sobre los que ella considera que su ayuda es necesaria.