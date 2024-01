El cambio de Jason Bateman: Antes y después

Nacido el 14 de enero de 1969 en Nueva York, se ha consolidado a sus 54 años como un actor de referencia, principalmente en el campo de las series.

Sus primeras series

La primera aparición de un jovencísimo Jason Bateman se produjo en el año 1981, interpretando el papel de James Cooper en la serie Little House on the Prairie. Ídolo de masas en la década de los 80, se consagró en gracias alas series It´s Your Move y Silver Spoons.

La sitcom (donde Jason Bateman alcanzó el éxito), es un formato de serie que triunfó en esos años, principalmente en Estados Unidos y luego fueron exportadas al resto del mundo.

Dio sus primeros pasos como director en la serie The Hogan Family, en la que pudo dirigir tres episodios con tan solo 18 años.

Jason Bateman: Antes y después

Una década de ostracismo

Sin embargo, dicha serie nunca triunfó y tras dejar de emitirse, encadenó papeles muy secundarios en series como Chicago Sons, Some of My Best Friends y Simon, las cuales apenas duraron una temporada cada una en emisión.

En 2003 le llegó el papel que volvería a ponerle en la esfera televisiva. Interpretando a Michael Bluth en la serie Arrested Developmet, la cual estuvo cinco años en emisión.

Jason Bateman: Antes y después

Un Globo de Oro 24 años después

Esta serie supuso un antes y un después en la carrera de Jason Bateman y el año 2005, lo mismo. Su salud le dio un susto pues le tuvieron que extirpar un pólipo de su garganta, afortunadamente benigno, que le tuvo apartado de los rodajes una serie de meses.

Sin embargo, no todo iban a ser malas noticias. Tras estar nominado en la categoría de Mejor actor de serie de comedia o musical, Jason Bateman se alzó como ganador de su primer Globo de Oro, gracias a su papel en Arrested Developmet.

La consecución de este galardón y el haber estado nominado los años siguientes, trajo consigo la oportunidad de una nueva película. Hancock, película en la que Will Smith y Charlize Theron eran protagonistas, le abrió a Jason Bateman las puertas para aparecer en varias escenas.

Jason Bateman: Antes y después

Ozark, la culminación

Sin duda, el trabajo al que más tiempo le ha dedicado es a la serie Ozark. La primera aparición en esta serie se produjo en el año 2017 y el final de la misma en 2022. Entre medias ha pasado como Martin Bryde, protagonista principal, que le llevó a aganar en el año 2018 el premio a Mejor Actor de serie dramática en los Premios del Sindicato de Actores y a estar nominado en los Premios Primetime Emmy y Los Globos de Oro.